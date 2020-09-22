Український форвард оцінюється у €0,5 мільйони

31-річний український нападник Артем Кравець, який нещодавно залишив київське Динамо, подорожчав за час свого перебування в київському клубі.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Кравець підписав контракт з Динамо в якості вільного агента 20-го серпня і розірвав угоду 21-го вересня. При підписанні контракту з київським клубом оцінювали футболіста у €475 тисяч, при розриві - у €500 тисяч. Таким чином, за місяць, проведений у Динамо, Кравець подорожчав на €25 тисяч.

У поточному сезоні Кравець взяв участь в одному матчі за Динамо, провівши на полі 23 хвилини в поєдинку 3-го туру УПЛ зі Львовом (3:1).

Раніше повідомлялося, що Кравець може продовжити кар'єру в Туреччині.