Рієка орендувала нападника загребського Динамо

Хорватський клуб орендував Сандро Куленовича

Хорватська Рієка орендувала у загребського Динамо нападника Сандро Куленовича.

Про це повідомляє пресслужба Рієки.

20-річний футболіст орендований до кінця сезону з можливістю викупу контракту або продовження оренди.

Куленович є вихованцем загребського Динамо. У 2016 році перейшов в польську Легію, іграми за яку привернув увагу скаутів Ювентуса. На правах оренди виступав за молодіжний склад туринців у 2017-2018 роках.

Нагадаємо, що Рієка є суперником Колоса у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.