Рієка орендувала нападника загребського Динамо

Джерело - sport.ua.
Хорватська Рієка орендувала у загребського Динамо нападника Сандро Куленовича.
Про це повідомляє пресслужба Рієки.
20-річний футболіст орендований до кінця сезону з можливістю викупу контракту або продовження оренди.
Куленович є вихованцем загребського Динамо. У 2016 році перейшов в польську Легію, іграми за яку привернув увагу скаутів Ювентуса. На правах оренди виступав за молодіжний склад туринців у 2017-2018 роках.
Нагадаємо, що Рієка є суперником Колоса у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.