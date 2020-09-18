Визначились всі пари третього раунду кваліфікації Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Визначились всі пари третього раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.
Останній матч другого раунду був дограний сьогодні - Рига з рахунком 1:0 переграла Тре Фіорі.
Через пандемію протистояння складатимуть з одного матчу. Базова дата - 24 вересня.
Всі пари:
Вольфсбург - Десна
Рієка - Колос
Вікторія - Сондерюйське
Мілан - Бодо/Глімт
АПОЕЛ - Зрінскі
Аполлон - Лех
Арарат-Вірменія - Цельє
Базель - Анортосіс
Бешикташ - Ріо-Аве
Шарлеруа - Партізан
ЦСКА Софія - Б36 Торсхавен
Юргорден - Клуж
Копенгаген - Пяст
Стяуа - Слован Ліберец
Ростов - Маккабі Хайфа
Сараєво - Будучность
Флоріана - Флора
Галатасарай - Хайдук Гранада - Локомотив Тбілісі
Хапоель Б.-Ш. - Мазервелл
Клаксвік - Динамо Тбілісі
КюПС - Судува
ЛАСК - Дунайська Стреда
Легія - Дріта
Мальме - Локомотив Загреб
Фехервар - Реймс
Мура - ПСВ
Русенборг - Аланьяспор
Шеріф - Дандолк
Шкендя - Тотттенгем
Спортінг - Абердін
Стандард - Войводіна
Віллем ІІ - Рейнджерс
Сенкт-Галлен - АЕК
Рига - Селтік
Нагадаємо, Колос переграв грецький Аріс.