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Визначились всі пари третього раунду кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 12:09 1415 0
На цьому етапі турніру виступатимуть Десна і Колос
Визначились всі пари третього раунду кваліфікації Ліги Європи
#Ліга Європа, #Колос, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Визначились всі пари третього раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Останній матч другого раунду був дограний сьогодні - Рига з рахунком 1:0 переграла Тре Фіорі.

Через пандемію протистояння складатимуть з одного матчу. Базова дата - 24 вересня.

Всі пари:

Вольфсбург - Десна

Рієка - Колос

Вікторія - Сондерюйське

Мілан - Бодо/Глімт

АПОЕЛ - Зрінскі

Аполлон - Лех

Арарат-Вірменія - Цельє

Базель - Анортосіс

Бешикташ - Ріо-Аве

Шарлеруа - Партізан

ЦСКА Софія - Б36 Торсхавен

Юргорден - Клуж

Копенгаген - Пяст

Стяуа - Слован Ліберец

Ростов - Маккабі Хайфа

Сараєво - Будучность

Флоріана - Флора

Галатасарай - Хайдук Гранада - Локомотив Тбілісі

Хапоель Б.-Ш. - Мазервелл

Клаксвік - Динамо Тбілісі

КюПС - Судува

ЛАСК - Дунайська Стреда

Легія - Дріта

Мальме - Локомотив Загреб

Фехервар - Реймс

Мура - ПСВ

Русенборг - Аланьяспор

Шеріф - Дандолк

Шкендя - Тотттенгем

Спортінг - Абердін

Стандард - Войводіна

Віллем ІІ - Рейнджерс

Сенкт-Галлен - АЕК

Рига - Селтік

Нагадаємо, Колос переграв грецький Аріс.

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