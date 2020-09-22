Севідов: Уже час шукати заміну Пятову

Андрій Пятов - номер один голкіпер зараз у збірній України й іншого варіанту в Андрія Шевченка не буде до закінчення Євро.

Про це заявив відомий український тренер Олександр Севідов.

"Обговорювати воротарську позицію - це невдячна справа. Це особлива каста, і їхній розвиток може йти скачками. Якщо Пятов буде вселяти впевненість гравцям на полі і тренерському штабу, він буде стояти. Пятов - номер один зараз і в клубі і збірній, і іншого варіанту у Андрія Шевченка не буде до закінчення Євро.

Ну а шукати йому заміну вже, напевно, пора, адже ніщо не вічне. Трубін із Зорею зіграв непогано, але ж з луганчанами завжди грати непросто. Зоря"завжди створює моменти - не завжди реалізовує, але завжди створює. Так що я не можу сказати, що це поганий матч для Трубіна", - зазначив Севідов.