У нинішньому сезоні УПЛ чемпіоном стане донецький Шахтар.

Про це заявив відомий український тренер Олександр Севідов.

"Швидше за все, Шахтар знову стане чемпіоном. Не так впевнено і красиво, але команда повинна ставати чемпіоном. Адже за потенціалом, за гравцями, за футбольними і не футбольними речами вони знаходяться на першому місці. Я навіть боюся, що Шахтар через пару років заїде на базу в Конча-Заспу (мається на увазі база Динамо - прим.), А Динамо переїде на Нивки.

Ну а що стосується Зорі, я дуже переживаю за цей клуб, адже я свого часу понад 100 матчів провів за нього. Скажу так: якщо обстановка в команді покращиться, Зоря буде на третьому місці без жодних питань. Як на мене, це друга за видовищністю команда УПЛ після Шахтаря. Ну а якщо в Зорі ситуація не покращиться, то команді буде дуже важко досягати результату. Хоча це ж УПЛ, тут можна на кожному матчі писати слоган нічому не дивуйтеся. Але я вболіваю і переживаю за Зорю", - зазначив Севідов.