Стала відома зарплата Соля у Динамо

Іспанський нападник Фран Соль заробляє у Динамо 100 тис доларів в місяць.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Іспанським клубам повторити зарплатню нападника Динамо, яка становить 100 тисяч доларів на місяць, буде дуже і дуже складно.

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Сам Соль обережно ставиться до своїх зобов’язань за контрактом, тому у разі якихось перемовин акцент буде саме на фінансових умовах у своєму можливому наступному клубі. Жодна з команд, які називають зараз, не може собі цього дозволити.

Можливо, Динамо хоче продати чи віддати форварда, але для цього треба, щоби він зменшив свої фінансові запити. Зараз в нього ще три року контракту з Динамо на хороших умовах, тому навряд він просто так погодиться переїхати в якусь іншу команду", - розповів Циганик.