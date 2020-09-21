Михайленко: Потрібно шукати нову команду

Джерело - footballua.tv.
Колишній тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко розраховує, що незабаром зможе знайти собі нову команду.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Зараз буде невелика відпустка. Мені вже вистачило сьогоднішнього дня, робити з дітьми уроки. Це складніше, ніж готуватися до ігор. У мене так око не смикалося навіть в найскладніших матчах. Треба шукати команду, тому що я так довго не витримаю", - розповів Михайленко.
Нагадаємо, Михайленко оголосив про свою відставку з посади головного тренера СК Дніпро-1.