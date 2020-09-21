Михайленко: Потрібно шукати нову команду

Колишній тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко розраховує, що незабаром зможе знайти собі нову команду.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Зараз буде невелика відпустка. Мені вже вистачило сьогоднішнього дня, робити з дітьми уроки. Це складніше, ніж готуватися до ігор. У мене так око не смикалося навіть в найскладніших матчах. Треба шукати команду, тому що я так довго не витримаю", - розповів Михайленко.