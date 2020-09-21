 Михайленко: Потрібно шукати нову команду | Футбол | Champion.com.ua
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Михайленко: Потрібно шукати нову команду

Сьогодні 23:13 210 0
Дмитро Михайленко прокоментував своє майбутнє
Михайленко: Потрібно шукати нову команду
#Михайленко, #Дніпро-1

Джерело - footballua.tv.

Колишній тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко розраховує, що незабаром зможе знайти собі нову команду.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Зараз буде невелика відпустка. Мені вже вистачило сьогоднішнього дня, робити з дітьми уроки. Це складніше, ніж готуватися до ігор. У мене так око не смикалося навіть в найскладніших матчах. Треба шукати команду, тому що я так довго не витримаю", - розповів Михайленко.

Нагадаємо, Михайленко оголосив про свою відставку з посади головного тренера СК Дніпро-1.

Раніше,  Маріуполь обіграв Дніпро-1 у 3 турі УПЛ.

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