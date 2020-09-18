Маріуполь обіграв Дніпро-1 у 3 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 вересня, Дніпро-1 у стартовому матчі третього туру УПЛ приймав Маріуполь.
Матч завершився мінімальною перемогою гостів з рахунком 2:1.
Дніпро-1 – Маріуполь 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 26 Бондаренко, 1:1 - 60 Хобленко, 1:2 - 78 Сагуткін
Попередження: Дубінчак (29), Сваток (32), Топалов (43), Кравченко (53), Сагуткін (55), Ді Франко (57).
Вилучення: Сагуткін (90+5, друга жовта картка)
Дніпро-1: 23. Сарнавський, 4. Кравченко (кап), 7. Довбик (29.Назаренко,53), 9. Хобленко (77.Чичиков,67), 11. Цуріков, 15. Логінов (3. Адамюк,67), 17. Тейлор, 20. Ді Франко (69.Вакулко,84), 22. Дуглас, 24. Дубінчак (10. Булеца,84), 39. Сваток.
Запасні: 33. Юрчук, 2 Сафронов, 14. Ярмолюк, 44. Батагов.
Маріуполь: 1. Гальчук, 95. Стасюк, 4. Чоботенко, 44. Сагуткін, 96. Кірюханцев, 6. Чех, 7. Топалов (2.Биков,88), 9. Мишньов (кап), 17.Горбунов (20.Кащук,67), 21. Бондаренко (34. Петерман,67), 77.Кулаков (99. Сікан,61).
Запасні: 31. Кудрик, 37. Муравський, 8. Велєв, 19. Тищенко, 79. Кулієв.
Нагадаємо, Дніпро-1 може очолити російський тренер.