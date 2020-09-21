Колишній нападник Динамо Артем Кравець може перейти у клуб УПЛ.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я знаю Артема, час від часу ми спілкуємося. Знаю його головну мрію - зіграти за збірну України на Євро. У нього була розмова з Шевченком, який наполягав на тому, що Кравцю для потрапляння в національну команду потрібна постійна ігрова практика.

Артем приходив в Динамо, сподіваючись на те, що він не буде четвертим форвардом, але він ним став. Супряга - основний нападник, Фран Соль теж претендує на місце в старті. Пишуть, що ним цікавляться клуби з Прімери, але їм буде складно претендувати на іспанця, чия зарплата становить 100 тисяч доларів на місяць.

Наскільки я розумію, сам Соль дуже обережно ставиться до своїх обов'язків і при потенційному переїзді він буде, перш за все, говорити про те, скільки він буде заробляти. Може, Динамо і хотіло б віддати Соля в Жирону або інші клуби, але тоді форвард повинен піти на скорочення зарплати. У Франа трирічний контракт з киянами. Навряд чи він погодиться переїхати в інший клуб. Таким чином Кравець виявився четвертим нападником Динамо, а це дуже складно. Розраховувати на постійну ігрову практику не можна.

Думаю, що це стало головним мотивом того, що сьогодні Кравець розірвав контракт з Динамо. На даному етапі йому досить складно знайти команду в Україні. Оскільки практично всі з них укомплектовані. Хоча, не забуваємо про те, що Десна продала свого основного форварда Філіппова в Сент-Трюйден. Цілком можливо, що Кравець може опинитися в цій команді. Не знаю, як це все станеться. Але головним мотивом нападника була якраз можливість мати постійну ігрову практику. Артем Кравець не хотів просто сидіти і заробляти гроші", - розповів Циганик.