 Кравець: Немає претензій до Суркіса та Луческу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря відібрала очки в Шахтаря в 3 турі УПЛ
Вчора 18:53 1704
Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії
Сьогодні 19:44 89
Динамо готове заплатити 5 млн євро за аргентинського захисника
Сьогодні 14:40 1092
Кравець залишив Динамо
Сьогодні 14:09 2022
Вест Гем відмовився від ідеї підписання Матвієнка
Сьогодні 12:57 783
Ломаченко: Жаліти Лопеса я точно не буду
Сьогодні 12:41 2275
Ломаченко - Лопес: що вам потрібно знати перед боєм
Сьогодні 10:02 3769
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Сьогодні 08:13 7420 1
Маліновський зацікавив Лідс, - ЗМІ
Вчора 23:27 1525
Колос мінімально переміг Рух у 3 турі УПЛ
Вчора 21:24 1050
Блоги
Дуель українок. Левченко і Магучіх знову виграли золото і срібло Діамантової ліги
Дуель українок. Левченко і Магучіх знову виграли золото і срібло Діамантової ліги Valeriy Ruchka
18.09.2020 14:44 1372
Холіфілд продовжує відпрацьовувати потужні удари для повернення в ринг
Холіфілд продовжує відпрацьовувати потужні удари для повернення в ринг Valeriy Ruchka
18.09.2020 13:30 750
Новий світовий рекорд! Як Арман Дюплантіс перевершив досягнення Бубки
Новий світовий рекорд! Як Арман Дюплантіс перевершив досягнення Бубки Valeriy Ruchka
18.09.2020 10:33 1114
Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін
Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін Valeriy Ruchka
18.09.2020 10:09 966
ВІДЕО. Колос виходить вперед у грі з Арісом після вишуканого штрафного
ВІДЕО. Колос виходить вперед у грі з Арісом після вишуканого штрафного Андрій Твердохліб
17.09.2020 22:20 1386
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух Андрій Твердохліб
17.09.2020 15:44 2039
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції Андрій Твердохліб
17.09.2020 12:37 6227 1
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть!
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть! Андрій Твердохліб
17.09.2020 11:19 5243 4
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі Андрій Твердохліб
16.09.2020 19:22 3619
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд Андрій Твердохліб
16.09.2020 16:52 842 5
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
16.09.2020 14:28 15929
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
16.09.2020 12:27 2872
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги Андрій Твердохліб
16.09.2020 08:43 1252
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо Андрій Твердохліб
16.09.2020 08:08 5609
Шапаренко подвоїв перевагу Динамо
Шапаренко подвоїв перевагу Динамо Valeriy Ruchka
15.09.2020 21:54 1259
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:44 Футбол Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії 89
19:32 Теніс Стаховський поступився на старті кваліфікації Ролан Гаррос 253
19:15 Футбол Епіцентр розібрався з Карпатами Галич, Таврія-Сімферополь обіграла Балкани. Результати 3 туру Другої ліги 152
18:58 Теніс Марченко провалив кваліфікацію на Ролан Гаррос 542
18:39 Футбол Ракитич завершив кар’єру у збірній Хорватії 598
18:20 Футбол Філіпповим цікавилися іспанські та португальські клуби 740
18:02 Футбол Кравець: Немає претензій до Суркіса та Луческу 960
17:49 Футбол Верес розгромив Прикарпаття, Гірник-Спорт обіграв Кремінь. Результати 3 туру Першої ліги 1065
17:34 Футбол Трубін: Шахтар допустив надто багато помилок 1100
17:17 Теніс Халеп на відмові Плішкової виграла турнір WTA в Римі 1156
16:59 Футбол Кравець може повернутися у Туреччину 1415
16:45 Футбол Зоря підписала македонського захисника 2036
16:25 Футбол Барселона узгодила розірвання контракту з Суаресом 1546
16:11 Футбол Кравця підписали в обхід Луческу – ЗМІ 2063
15:55 Баскетбол Київ-Баскет переміг Одесу у контрольному матчі 1146
15:39 Футбол Шевчук: Динамо не може грати в атакувальний футбол 1956
15:25 Бокс Гірн спрогнозував результат бою Джошуа - Ф'юрі 1988
15:18 Футбол У Кравця і Луческу стався конфлікт після матчу зі Львовом 3097
15:12 Футбол Луческу на матч Динамо з Гентом взяв 23 футболісти 2140
15:06 Футбол Лестер - Бернлі 4:2. Огляд матчу 1336
14:55 Футбол Костишин: У мене немає жодних нарікань до Селезньова 1723
14:40 Футбол Динамо готове заплатити 5 млн євро за аргентинського захисника 1092
14:25 Теніс Визначилася перша суперниця Світоліної на турнірі у Страсбурзі 1643
14:09 Футбол Кравець залишив Динамо 2022
13:51 Теніс З Roland Garros через COVID-19 зняли тенісистів 1692

Кравець: Немає претензій до Суркіса та Луческу

Сьогодні 18:02 960 0
Артем Кравець прокоментував розірвання контракту з Динамо
Кравець: Немає претензій до Суркіса та Луческу
#Динамо, #Кравець

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Колишній нападник Динамо Артем Кравець вказав причини розірвання контракту з київським клубом.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені 31 рік, у мене є амбіції поборотися за місце у збірній України і взяти участь у майбутньому чемпіонаті Європи. Це моя мрія і мета, для досягнення якої необхідно отримувати постійну ігрову практику. Поспілкувавшись із головним тренером, зрозумів, що в Динамо це буде зробити складно. Оскільки у мене є варіанти продовження кар'єри в командах, де я отримаю більше ігрового часу, порадився з керівництвом Динамо, сім'єю і прийняв рішення поборотися за путівку на чемпіонат Європи у складі збірної. Повторюся, ігровий час для мене дуже важливий. 

У мене немає жодних претензій ні до Мірчі Луческу, ні до Ігоря Суркіса, ми розлучаємося у хороших стосунках, з розумінням один одного. Але збірна - це моя мета і мрія, яку я не можу зрадити", - розповів Кравець.

Нагадаємо, Кравець залишив Динамо.

Коментарі ()