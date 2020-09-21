Кравець: Немає претензій до Суркіса та Луческу

Колишній нападник Динамо Артем Кравець вказав причини розірвання контракту з київським клубом.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені 31 рік, у мене є амбіції поборотися за місце у збірній України і взяти участь у майбутньому чемпіонаті Європи. Це моя мрія і мета, для досягнення якої необхідно отримувати постійну ігрову практику. Поспілкувавшись із головним тренером, зрозумів, що в Динамо це буде зробити складно. Оскільки у мене є варіанти продовження кар'єри в командах, де я отримаю більше ігрового часу, порадився з керівництвом Динамо, сім'єю і прийняв рішення поборотися за путівку на чемпіонат Європи у складі збірної. Повторюся, ігровий час для мене дуже важливий.

У мене немає жодних претензій ні до Мірчі Луческу, ні до Ігоря Суркіса, ми розлучаємося у хороших стосунках, з розумінням один одного. Але збірна - це моя мета і мрія, яку я не можу зрадити", - розповів Кравець.