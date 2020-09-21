Стало відомо, хто судитиме матч Гент - Динамо

У Бельгії працюватиме румунська бригада арбітрів

Джерело - ФК Динамо.

Головним арбітром матчу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020/21 Гент - Динамо буде Овідіу Гацеган.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

Поєдинок Гент - Динамо, який відбудеться в середу, 23 вересня, на стадіоні Геламко Арена в Генті (початок - о 22:00 за київським часом).

40-річному рефері будуть допомагати його співвітчизники - асистенти Октавіан Шоврім і Себастьян Георге. Четвертий арбітр - Себастьян Колтеск (Румунія).

Арбітр VAR - Массіміліано Ірраті (Італія), асистент арбітра VAR - Чіро Карбоні (Італія).

Раніше, Луческу назвав пріоритетне завдання Динамо.