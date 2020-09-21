Названо найкращого тренера третього туру УПЛ

Максимов став найкращим тренером туру

Джерело - УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило найкращого тренера третього туру української Favbet Ліги сезону 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Яскравий одноосібний лідер чемпіонату після трьох стартових турів - Ворскла. Черговий результативний і переможний матч вона провела проти олександрійців, перегравши їх на чужому полі. Зважаючи на синхронні осічки грандів, полтавська команда за підсумками звітного туру очолила турнірну таблицю.

Тож лауреат у Favbet Лізі - головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов. Його підопічні завдали поразки ФК Олександрія (2:0) на полі суперника.