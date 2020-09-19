Олександрія вдома поступилася Ворсклі

Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла переграла Олександрію у 3 турі УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга
3-й тур
Олександрія – Ворскла 0:2
Голи: 0:1 - 24 Степанюк, 0:2 - 52 Пуцлін
Попередження: Мишенко (13), Мірошниченко (22), Пашаєв (56), Банада (75) - Пуцлін (16), Кане (39), Кулач (47), Пешич (90).
Олександрія: Паньків - Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошниченко (Задерака, 64) - Банада, Гречишкін, Грицук (Устименко, 64) - Лучкевич (Стецьків, 77), Сітало (Безбородько, 64), Мишенко (Третьяков, 56) .
Ворскла: Різник - Яворський, Чеснаков, Ндіайе - Пердута, Кані (Пешич, 88), Скляр, Пуцлін (Сапай, 88), Якубу (Дитина, 89) - Степанюк (Щербак, 67) - Кулач (Васін, 71) .