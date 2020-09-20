Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря зіграла внічию з донецьким Шахтарем в рамках третього туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 20 вересня
Голи: 0:1 - 17 Марлос, 1:1 - 20 Кочергін, 2:1 - 28 Юрченко(П), 2:2 - 49 Кривцов
Стартові склади команд:
Шахтар: Трубін - Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко - Степаненко, Патрік(Антоніо 82), Марлос(Коноплянка 81), Соломон(Тете 73), Тайсон - Мораес(Фернандо 87)
Запасні: Пятов, Бондар, Маркос Антоніо, Тете, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо
Зоря: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс(Гречкін 78) - Іванісеня, Юрченко(Цвек), Кочергін, Назарин - Кабаєв(Гладкий 86), Громов(Перович 90+2)
Запасні: Василь, Жуніор, Гречкін, Цвек, Сухар, Чайковський, Янаков, Гладкий, Перович
Жовті картки: Додо(29), Марлос(30), Кривцов(44), Фаворов(73), Гречкін(81), Кочергін(90+1)
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