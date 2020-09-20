 Тоттенгем знищив Саутгемптон завдяки покеру Сона | Футбол | Champion.com.ua
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Тоттенгем знищив Саутгемптон завдяки покеру Сона в 2 турі АПЛ

Сьогодні 16:14 429 0
Гарі Кейн віддав 4 асисти і забив один гол
Тоттенгем знищив Саутгемптон завдяки покеру Сона в 2 турі АПЛ
#Саутгемптон, #Тоттенгем, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Тоттенгем здобув розгромну перемогу над Саутгемптоном в рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Корейський нападник Сон Хин Мін відзначився чотирма голами з передач форварда Гарі Кейна. Також капітан збірної Англії забив один м'яч.

Саутгемптон відповів дублем Інгса.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
2 тур, 20 вересня

Саутгемптон - Тоттенгем 2:5 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Інгс, 1:1 - 45+2 Сон, 1:2 - 47 Сон, 1:3 - 64 Сон, 1:4 - 73 Сон, 1:5 - 82 Кейн, 2:5 - 90 Інгс(П)

Нагадаємо, Арсенал переграв Вест Гем. Також, Евертон перестріляв Вест Бромвіч.

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