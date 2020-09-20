Гарі Кейн віддав 4 асисти і забив один гол

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Тоттенгем здобув розгромну перемогу над Саутгемптоном в рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Корейський нападник Сон Хин Мін відзначився чотирма голами з передач форварда Гарі Кейна. Також капітан збірної Англії забив один м'яч.

Саутгемптон відповів дублем Інгса.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

2 тур, 20 вересня

Саутгемптон - Тоттенгем 2:5 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Інгс, 1:1 - 45+2 Сон, 1:2 - 47 Сон, 1:3 - 64 Сон, 1:4 - 73 Сон, 1:5 - 82 Кейн, 2:5 - 90 Інгс(П)

Нагадаємо, Арсенал переграв Вест Гем. Також, Евертон перестріляв Вест Бромвіч.