Арсенал переграв Вест Гем, Манчестер Юнайтед сенсаційно програв у 2 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У другому турі АПЛ відбулися три матчі.
Ярмоленко вийшов на заміну на 83-ійс хвилині замість Боуена.
Чемпіонат Англії - АПЛ
2 тур, 19 вересня
Лідс - Фулгем 4:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 5 Кошта, 1:1 - 34 Міторович, 2:1 - 41 Кліх (пен), 3:1 - 50 Бемфорд, 4:1 - 57 Кошта, 4:2 - 62 Рід, 4:3 - 67 Мітрович
Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Таусенд, 0:2 - 74 Заха (пен), 1:2 - 80 Ван де Бек, 1:3 - 87 Заха
Арсенал - Вест Гем 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Лаказетт, 1:1 - 45 Антоніо, 2:1 - 85 Нкетіа