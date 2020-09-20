 Арсенал переграв Вест Гем, Манчестер Юнайтед сенсаційно програв у 2 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Арсенал переграв Вест Гем, Манчестер Юнайтед сенсаційно програв у 2 турі АПЛ

Сьогодні 08:40 856 0
Ярмоленко вийшов на заміну на 83-ій хвилині матчу з Арсеналом
Арсенал переграв Вест Гем, Манчестер Юнайтед сенсаційно програв у 2 турі АПЛ
#АПЛ, #Арсенал

Джерело - Чемпіон.

У другому турі АПЛ відбулися три матчі.

Ярмоленко вийшов на заміну на 83-ійс хвилині замість Боуена.

Чемпіонат Англії - АПЛ
2 тур, 19 вересня

Лідс - Фулгем 4:3 (2:1)

Голи:  1:0 - 5 Кошта, 1:1 - 34 Міторович, 2:1 - 41 Кліх (пен), 3:1 - 50 Бемфорд, 4:1 - 57 Кошта, 4:2 - 62 Рід, 4:3 - 67 Мітрович

Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес 1:3 (0:1)

Голи:  0:1 - 7 Таусенд, 0:2 - 74 Заха (пен), 1:2 - 80 Ван де Бек, 1:3 - 87 Заха

Арсенал - Вест Гем 2:1 (1:1)

Голи:  1:0 - 25 Лаказетт, 1:1 - 45 Антоніо, 2:1 - 85 Нкетіа

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