Метал на виїзді переміг Нікополь, Карпати розгромили Чернігів. Результати матчів 3 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У третьому турі української Другої ліги відбулися чотири матчі.
Чемпіонат України - Друга ліга
3 тур, 19 вересня
Група А
Карпати (Львів) - Чернігів 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 2 Лісовик, 2:0 - 18 Підгурський, 3:0 - 44 Енете, 3:1 - 71 Романченко, 4:1 - 84 Гудзінський
Діназ (Вишгород) - Нива (Вінниця) 5:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Кірієнко, 2:0 - 8 Чепурненко, 3:0 - 11 Грабчак, 4:0 - 65 Чепурненко, 4:1 - 84 Гарбар, 5:1 - 90+1 Капаністий
Група Б
Нікополь - Метал (Харків) 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Нехтій, 0:2 - 70 Рязанцев
Реал Фарма (Одеса) - Черкащина (Черкаси) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Кабанюк, 0:2 - 82 Малєй
Нагадаємо, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України.