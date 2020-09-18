Олександрія зіграє з Інгульцем, Десна - з Рухом. Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу.
На цій стадії є три пари з команд УПЛ. Це дербі Кіровоградщини Олександрія - Інгулець, Ворскла - Львів та Десна Рух.
Всі пари 1/16 фіналу Кубка України:
Олександрія - Інгулець
Кривбас - Нива (Вінниця)
Епіцентр - Агробізнес
Вікторія - ФК Маріуполь
Прикарпаття - Колос
ВПК-Агро - Олімпік
Верес - Миколаїв
Гірник-Спорт - СК Дніпро-1
Полісся - Минай
Ворскла - Львів
Десна - Рух
Базовий день проведення матчів 30 вересня.
Нагадаємо, Епіцентр Дунаївці розгромив Ниву Тернопіль.