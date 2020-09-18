 Олександрія зіграє з Інгульцем, Десна - з Рухом. Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія зіграє з Інгульцем, Десна - з Рухом. Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

Сьогодні 12:22 747 0
Базовий день матчів 30 вересня
Олександрія зіграє з Інгульцем, Десна - з Рухом. Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
#Колос, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

На цій стадії є три пари з команд УПЛ. Це дербі Кіровоградщини Олександрія - Інгулець, Ворскла - Львів та Десна Рух.

Всі пари 1/16 фіналу Кубка України:

Олександрія - Інгулець

Кривбас - Нива (Вінниця)

Епіцентр - Агробізнес

Вікторія - ФК Маріуполь

Прикарпаття - Колос

ВПК-Агро - Олімпік

Верес - Миколаїв

Гірник-Спорт - СК Дніпро-1

Полісся - Минай

Ворскла - Львів

Десна - Рух

Базовий день проведення матчів 30 вересня.

Нагадаємо, Епіцентр Дунаївці розгромив Ниву Тернопіль.

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