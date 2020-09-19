Баскський клуб домовився з 32-річним футболістом про контракт на два роки

Півзахисник Баварії Хаві Мартінес близький до повернення в Атлетік.

Про це повідомляє Marca.

Баскський клуб домовився з 32-річним футболістом про контракт на два роки з опцією продовження ще на 12 місяців.

Баварія спочатку вимагала за свого гравця 10 мільйонів євро, однак готова знизити вимоги з урахуванням того, що їх угода з Мартінесом закінчується в 2021 році.

Хаві Мартінес виступав за Атлетик з 2006 по 2012 рік, після чого перебрався до Баварії.

Нагадаємо, Баварія знищила Шальке у 1 турі Бундесліги.

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