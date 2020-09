Ребров підсилив Ференцварош ексгравцем Зеніта

Словацький вінгер Роберт Мак перейшов у Ференцварош.

Про це повідомляє пресслужба угорського клубу.

На початку 2020 року Мак перейшов з російського Зеніту, за який двічі ставав чемпіоном Росії, в турецький Коньяспор, проте вже в березні розірвав угоду з клубом через ситуацію з коронавірусом у Туреччині.

Роберт Мак також раніше виступав за грецький ПАОК і німецький Нюрнберг.

📣 Transfer news | The Slovakian national team player and Russian champion Róbert Mak will continue his career in Ferencváros! 💚#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/JDi7W7C5Pd