 Дніпро-1 – Маріуполь 1:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 – Маріуполь 1:2. Огляд матчу

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Огляд матчу Дніпро-1 – Маріуполь
Дніпро-1 – Маріуполь 1:2. Огляд матчу
#Дніпро-1, #УПЛ, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 у матчі третього туру УПЛ поступився Маріуполю.

Чемпіонат України – УПЛ
3 тур, 18 вересня

Дніпро-1 – Маріуполь 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Бондаренко, 1:1 - 60 Хобленко, 1:2 - 78 Сагуткін

Попередження: Дубінчак (29), Сваток (32), Топалов (43), Кравченко (53), Сагуткін (55), Ді Франко (57).

Вилучення: Сагуткін (90+5, друга жовта картка)

Дніпро-1: 23. Сарнавський, 4. Кравченко (кап), 7. Довбик (29.Назаренко,53), 9. Хобленко (77.Чичиков,67), 11. Цуріков, 15. Логінов (3. Адамюк,67), 17. Тейлор, 20. Ді Франко (69.Вакулко,84), 22. Дуглас, 24. Дубінчак (10. Булеца,84), 39. Сваток.

Запасні: 33. Юрчук, 2 Сафронов, 14. Ярмолюк, 44. Батагов.

Маріуполь: 1. Гальчук, 95. Стасюк, 4. Чоботенко, 44. Сагуткін, 96. Кірюханцев, 6. Чех, 7. Топалов (2.Биков,88), 9. Мишньов (кап), 17.Горбунов (20.Кащук,67), 21. Бондаренко (34. Петерман,67), 77.Кулаков (99. Сікан,61).

Запасні: 31. Кудрик, 37. Муравський, 8. Велєв, 19. Тищенко, 79. Кулієв.

Нагадаємо, Дніпро-1 може очолити російський тренер.

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