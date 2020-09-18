 Михайленко: Настав час команді рухатися далі | Футбол | Champion.com.ua
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Михайленко: Настав час команді рухатися далі

Вчора 22:46 508 0
Дмитро Михайленко прокоментував свою відставку
Михайленко: Настав час команді рухатися далі
#Михайленко, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дмитро Михайленко пояснив свою відставку з поста головного тренера СК Дніпро-1.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Не той старт, який ми хотіли. Щось йде не так, тому, напевно, час йти, перегорнути сторінку, як би це прикро і гірко не звучало. Дуже багато часу я провів у цьому клубі - понад 20 років. І як гравець, і як тренер. Тому прийшов час щось змінити. Ми зі своїм тренерським штабом йдемо. Я хотів би подякувати всім уболівальникам.

Спасибі величезне керівництво, президенту, Русолу, хлопцям, які весь цей час були поруч за ті роки, які ми провели разом. За те ставлення, яке було до мене. За підтримку, яку надавали. Настав час кораблю змінити капітана. Як би це прикро звучало - але пора йти. Я впевнений, у цієї команди велике майбутнє. У нас відмінна команда. Нехай щось не виходило останнім часом, щось збилося, пропала якась хімія. Тому час перегорнути сторінку і рухатися далі команді і мені як тренеру.

Ще раз хочу подякувати всім уболівальникам. Дійсно, відчував підтримку уболівальників, керівництва протягом усього часу, що я був тут. Я впевнений, єврокубки будуть вже на наступний рік. Я впевнений, ця команда здатна на багато що, здатна більш часто перемагати, набирати очки. Тому спасибі всім. Потрібно рухатися вперед і дивитися вперед з високо піднятою головою", - сказав Михайленко.

Нагадаємо, Михайленко оголосив про свою відставку з посади головного тренера СК Дніпро-1.

Раніше,  Маріуполь обіграв Дніпро-1 у 3 турі УПЛ.

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