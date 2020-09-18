Додо підписав новий контракт

Захисник Шахтаря Додо підписав новий п’ятирічний контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Бразильський крайній захисник у Шахтарі від грудня 2017 року. Сезон-2018/19 він провів на правах оренди в португальській Віторії Гімарайнш на чолі з Луїшем Каштру, після чого повернувся до стану "гірників".

У складі донецького клубу Додо провів 39 матчів, забив 3 м’ячі, здобув Кубок і двічі став чемпіоном України.

Нагадаємо, Шахтар готує покращений контракт для Тайсона.