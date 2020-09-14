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Коломойський визначить майбутнє Михайленка у СК Дніпро-1

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Шанси Михайленка зберегти посаду головного тренера дуже незначні
Коломойський визначить майбутнє Михайленка у СК Дніпро-1
#Дніпро-1, #Михайленко, #Коломойський

Джерело - Чемпіон.

Майбутнє головного тренера Дніпро-1 Дмитра Михайленка визначиться на зустрічі виконавчого директора клубу Андрія Русола з Ігорем Коломойським.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.

Андрій Русол цього тижня проведе зустріч з Ігорем Коломойським на тему майбутнього в клубі головного тренера команди Дмитра Михайленка.

Боси клубу незадоволені останніми результатами команди, тому існує ймовірність того, що тренер покине свій пост за підсумками цієї зустрічі. При цьому клуб не розглядає кандидатуру Юрія Вернидуба на заміну Михайленко.

Раніше, Олімпік у більшості переграв Дніпро-1 у 2 турі УПЛ.

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