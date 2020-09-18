Сетьєн готує позов до Барселони

Колишній тренер Барселони збирається судитися з клубом

Кіке Сетьєн залишився вкрай невдоволеним діями Барселони у питанні юридичного завершення співпраці.

Колишній тренер каталонського гранда опублікував велике звернення з претензіями до керівництва клубу.

У листі йдеться, що клуб довго не виходив на зв'язок після публічного оголошення про припинення співпраці. Сетьєн та його помічники отримали від Барселони повідомлення про звільнення лише 16 вересня, хоча формально це сталося ще 16 серпня.

Також віцечемпіону Іспанії не надали жодних деталей щодо фінансової компенсації, яка була передбачена в контракті з 61-річним фахівцем. Сетьєн підкреслив, що він та його штаб збираються захищати свої інтереси в суді.

Раніше, Барселона звільнила головного тренера.