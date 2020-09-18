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Посаду президента УПЛ вирішили скасувати

Сьогодні 13:54 391 0
У листопаді клуби зберуться, щоб внести зміни в регламент
Посаду президента УПЛ вирішили скасувати
#УПЛ, #ПФЛ

Джерело - Чемпіон.

Виборів президента УПЛ, які востаннє перенесли з 25 травня на невизначений термін, не буде взагалі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У листопаді клуби зберуться, щоб внести зміни в регламент - скасувати президентську посаду. 

Головною стане посада директора, яку займе Євген Дикий (зараз - виконавчий директор). 

Також на листопадових зборах оберуть директора УПЛ ТВ. Поки що є дві кандидатури - директор по стратегічному розвитку Шахтаря Юрій Свиридов та медіаексперт, помічник нардепа від Слуги Народу Олександр Глущенко. 

Щодо ПФЛ, то 29 вересня відбудуться вибори президента організації. Клуби оберуть віцепрезидента УАФ Олександра Каденка, який зараз в.о. Він - єдиний кандидат. Інші не візьмуть участі у виборах - Іван Надєїн відмовився, а Євгена Бейдермена не допустили - не дотримався норм регламенту для участі у виборах.

Раніше, журналіст Костянтин Андріюк заявив, що Лучі назвав чотири команди бандою.

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