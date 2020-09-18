Філіппов успішно пройшов медогляд в Сінт-Трейдені

Джерело - sport.ua.
Форвард Десни Олександр Філіппов напередодні пройшов в Бельгії медичний огляд перед завершенням трансферу в Сінт-Трейден.
Про це повідомляє Het Belang van Limburg.
27-річний українець успішно здав всі тести, в тому числі і на коронавірус, що дозволить йому вже найближчим часом приєднатися до нової команди.
Очікується, що про перехід Філіппова Сінт-Трейден офіційно оголосить найближчим часом.
Цікаво, що напередодні Філіппов в інтерв'ю називав чутки про майбутній перехід в Сінт-Трейден не інакше, як чиїмись вигадками.
У нинішньому сезоні УПЛ на рахунку Філіппова 2 матчі і 1 забитий м'яч за Десну.