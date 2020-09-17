Філіппов спростував перехід у бельгійський клуб

Олександр Філіппов прокоментував інформацію про свій можливий трансфер

Форвард Десни Олександр Філіппов заперечив перехід в бельгійський Сент-Трюйден.

Про це розповів сам футболіст.

"Ні, це не правда. Чиїсь вигадки", - повідомив Філіппов.

Філіппов вдало провів минулий сезон УПЛ, забивши 16 голів, а також був кандидатом до збірної України.

У минулому сезоні нападник оформив з чернігівським клубом контракт до середини 2022 року, тому Десна може розраховувати на солідну компенсацію.

Раніше повідомлялося, що бельгійський клуб купить найкращого бомбардира Десни.