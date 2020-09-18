Циганков тренується у загальній групі Динамо

Півзахисник пропускав матч з АЗ через пошкодження

Джерело - ФК Динамо.

У рамках тренувального заняття Динамо перед матчем з ПФК Львів у загальній групі працювали півзахисники Віктор Циганков, Міккель Дуелунд і Денис Гармаш.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Через пошкодження Циганков пропустив матч проти АЗ (2:0) у кваліфікації Ліги чемпіонів. Повідомлялося, що лікарі не можуть визначити характер його травми.

Дуелунд незабаром може піти з Динамо. Гармаш все ще не заявлений на сезон УПЛ.

Нагадаємо, що в серпні Циганков проходив медичне обстеження в Німеччині через часті незначних травм.