Циганков тренується у загальній групі Динамо

Джерело - ФК Динамо.
У рамках тренувального заняття Динамо перед матчем з ПФК Львів у загальній групі працювали півзахисники Віктор Циганков, Міккель Дуелунд і Денис Гармаш.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Через пошкодження Циганков пропустив матч проти АЗ (2:0) у кваліфікації Ліги чемпіонів. Повідомлялося, що лікарі не можуть визначити характер його травми.
Дуелунд незабаром може піти з Динамо. Гармаш все ще не заявлений на сезон УПЛ.
Нагадаємо, що в серпні Циганков проходив медичне обстеження в Німеччині через часті незначних травм.