Еннінг вже не працює у грецькому клубі

Німецький фахівець Міхаель Еннінг звільнений з посади наставника грецького Аріса після поразки від Колоса з Ковалівки (1:2) у матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє SDNA.

Боси клубу Теодорос Каріпідіс і Ангелос Харістеас провели нараду, її результатом стало рішення про припинення співпраці з Мікаелем Еннінгом. Керівники Аріса вважають німця винуватцем невдачі в Європі та поганого іміджу команди останнім часом.

Наступне тренування буде проходити під керівництвом Толіса Терзіса, а керівництво Аріса розпочинає пошуки нового тренера.