 Аріс – Колос 1:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Аріс – Колос 1:2. Огляд матчу

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Огляд матчу Аріс – Колос
Аріс – Колос 1:2. Огляд матчу
#Колос, #Аріс

Джерело - Чемпіон.

Колос у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи у Салоніках обіграв Аріс.

Ліга Європи
Кваліфікація, Другий раунд
17 вересня

Аріс – Колос 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Новак, 1:1 – 55 Гама, 1:2 – 63 Антюх

Аріс: Хуліан – Роз, Саша (Мансіні 78), Ганя (Манос, 70), Даткович, Бертольйо, Бруно Гама,  Джегго, Матілья, Фетфацідіс, Крістіан

Запас: Буше – Мансіні, Сенгергіс, Багаліаніс, Делізісіс, Манос

Колос: Волинець – Зозуля (Морозко, 50), Гавриш, Петров, Новак, Ємець, Задоя, Богданов, Смирний (Костишин, 88), Антюх, Лисенко (Селезньов, 64)

Запас: Кучеренко – Чорноморець, Мілько, Морозко, Ільїн, Костишин, Селезньов

Нагадаємо, визначився суперник Десни у кваліфікації Ліги Європи.

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