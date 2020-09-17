Аріс – Колос 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Колос у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи у Салоніках обіграв Аріс.
Ліга Європи
Кваліфікація, Другий раунд
17 вересня
Аріс – Колос 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 47 Новак, 1:1 – 55 Гама, 1:2 – 63 Антюх
Аріс: Хуліан – Роз, Саша (Мансіні 78), Ганя (Манос, 70), Даткович, Бертольйо, Бруно Гама, Джегго, Матілья, Фетфацідіс, Крістіан
Запас: Буше – Мансіні, Сенгергіс, Багаліаніс, Делізісіс, Манос
Колос: Волинець – Зозуля (Морозко, 50), Гавриш, Петров, Новак, Ємець, Задоя, Богданов, Смирний (Костишин, 88), Антюх, Лисенко (Селезньов, 64)
Запас: Кучеренко – Чорноморець, Мілько, Морозко, Ільїн, Костишин, Селезньов
Нагадаємо, визначився суперник Десни у кваліфікації Ліги Європи.