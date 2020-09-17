Визначився суперник Десни у кваліфікації Ліги Європи

Десна розпочне турнір з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Десна у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє проти німецького Вольфсбурга.

Вольфсбург у 2 кваліфікаційному раунді Ліги Європи на виїзді розгромив албанський Кукесі.

Ліга Європи

2 кваліфікаційний раунд, 17 вересня

Кукесі - Вольфсбург 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Вегхорст, 0:2 – 33 Лакруа, 0:3 – 74 Вегхорст, 0:4 – 89 Мехмеді

Матч між Десною та Вольфсбургом відбудеться 24 вересня в Німеччині. Третій раунд кваліфікації Ліги Європи буде складатися з одного матчу.

Відзначимо, що це буде третя українська команда, з якою зіграє Вольфсбург протягом року. Раніше на груповому етапі Ліги Європи минулого сезону німецький клуб зустрічався з Олександрією (3:1, 1:0), а в 1/8 фіналу суперником німецького клубу став Шахтар (1:2, 0:3).

Нагадаємо, Колос обіграв Аріс у кваліфікації Ліги Європи.