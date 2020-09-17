Суарес здав екзамен з італійської мови заради переходу у Ювентус

Луїс Суарес близький до переходу у Ювентус

Нападник Барселони Луїс Суарес прилетів в Перуджу, щоб здати тест з італійської мови.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Уругваєць успішно виконав завдання і отримав сертифікат про знання італійської на рівні В1,

Мовний тест - один з необхідних кроків для отримання італійського громадянства. Після цього Суарес не буде вважатися легіонером і зможе перейти в Ювентус – наразі у туринців немає вільного місця в заявці для негромадян Євросоюзу.

Проблемою залишаються переговори з Барселоною щодо розірвання контракту. Каталонці готові відпустити його безкоштовно, але не платити компенсацію, а гравець наполягає на виплаті належних йому за останній рік контракту 14 млн євро.

Нагадаємо, Куман може пропустити дебютний матч на чолі Барселони.