Куман може пропустити дебютний матч на чолі Барселони

Клуб не домовився про компенсацію з Сетьєном

Джерело - Sport Arena.

Головний тренер Барселони Рональд Куман може бути недопущений до дебютного матчу на чолі команди.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

Каталонці досі не домовилися з Кіке Сентьєном про компенсацію за розірвання контракту.

Таким чином, Королівська іспанська футбольна федерація поки не може узаконити призначення Кумана головним тренером Барселони.

Під керівництвом нового наставника блаугранас вже провели два контрольні матчі, в яких обіграли Хімнастік і Жирону з однаковим рахунком 3:1.

Барселона прийме Вільярреал 27 вересня. Початок - о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати захисника Аякса.