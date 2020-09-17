Бельгійський клуб купить найкращого бомбардира Десни

Джерело - sport.ua.
Клуб Сінт-Трейден найближчим часом оголосить про підписання форварда Десни Олександра Філіппова.
Про це повідомляє Voetbal Belgie.
27-річний гравець повинен підписати довгостроковий контракт.
Філіппов вдало провів минулий сезон УПЛ, забивши 16 голів, а також був кандидатом до збірної України.
У минулому сезоні нападник оформив з чернігівським клубом контракт до середини 2022 року, тому Десна може розраховувати на солідну компенсацію.
Сінт-Трейден за підсумками 5-ти турів чемпіонату Бельгії набрав 5 очок.
Раніше в цій команді грали українці Роман Безус та Ігор Березовський.
Нагадаємо, Динамо відмовилося від трансферу Філіппова через високу ціну.