Бельгійський клуб купить найкращого бомбардира Десни

Філліпов може опинитися в Сінт-Трейдені

Клуб Сінт-Трейден найближчим часом оголосить про підписання форварда Десни Олександра Філіппова.

Про це повідомляє Voetbal Belgie.

27-річний гравець повинен підписати довгостроковий контракт.

Філіппов вдало провів минулий сезон УПЛ, забивши 16 голів, а також був кандидатом до збірної України.

У минулому сезоні нападник оформив з чернігівським клубом контракт до середини 2022 року, тому Десна може розраховувати на солідну компенсацію.

Сінт-Трейден за підсумками 5-ти турів чемпіонату Бельгії набрав 5 очок.

Раніше в цій команді грали українці Роман Безус та Ігор Березовський.

Нагадаємо, Динамо відмовилося від трансферу Філіппова через високу ціну.