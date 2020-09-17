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Селезньов назвав причини повернення в УПЛ

Сьогодні 21:32 933 0
Євген Селезньов прокоментував перехід у Колос
Селезньов назвав причини повернення в УПЛ
#Селезньов, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Форвард Колоса Євген Селезньов хоче побити бомбардирський рекорд чемпіонату України.

Про це розповів сам футболіст.

"УПЛ змінилася кардинально. Тут взагалі нічого дивного. Це залишки того чемпіонату, що був. Селезньов як змінився? Селезньов почав думати, як продовжити свою кар'єру.

Зараз моя головна мотивація – стати першим бомбардиром в УПЛ. Так, чесно, я не приховую. Я прийшов лише за цим, хочу це зробити. Якби я залишився в Україні – був би на 50-60 голів вже попереду. Перехід в Кубань – моя помилка", – сказав Селезньов.

У бомбардирському доробку Селезньова 111 голів в УПЛ, попереду лише Сергій Ребров (123) і Максим Шацьких (124).

Нагадаємо, Колос знищив ФК Львів у 2 турі УПЛ.

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