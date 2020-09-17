Віктор Скрипник міг покинути Зорю

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник міг очолити Динамо Загреб після відставки Ігора Йовичевича.

Про це повідомляє Футбол 24.

Український тренер потрапив у поле зору хорватів ще тоді, коли вони готувалися до матчів із Шахтарем у Лізі чемпіонів і переглянули матч чемпіонату Шахтар – Зоря (4:3).

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Від ідеї зі Скрипником також відмовилися, через виплату компенсації у 500 тисяч євро і побоювалися, що йому знадобиться час для знайомства із командою у той момент, коли належить стартувати у Лізі чемпіонів.

Наразі Динамо може повернутися до переговорів – з Ліги чемпіонів вилетіли, а Скрипник близький до відходу із Зорі. Відповідно, виплачувати компенсацію не доведеться.