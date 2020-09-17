Луческу назвав умови трансферу Супряги

Владислав Супряга може змінити клуб

Динамо в цілому готове розглянути відхід вже в поточне трансферне вікно форварда команди Владислава Супряги.

Про це повідомляє Tutto Bologna Web.

Головний тренер киян Мірча Луческу не бачить проблеми в тому, що Супряга піде і готовий схвалити угоду, але тільки в разі, якщо клуб підпише на заміну іншого форварда, можливо, бразильця.

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За Супрягу Динамо має намір виручити від 14 до 15 млн євро, але Болонья поки пропонує оренду за 3 мільйони з зобов'язанням викупу за 7 млн євро.

У поточному сезоні Супряга зіграв 4 матчі, відзначившись 1 забитим м'ячем і 1 результативною передачею.

Нагадаємо, Болонья не може домовитися з Динамо про трансфер Супряги.