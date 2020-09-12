Якщо нападник Динамо Владислав Супряга не зупиниться і продовжить прогресувати, то зможе стати ТОП-футболістом.

Таку думку висловив головний тренер Збірної України Андрій Шевченко.

"Я бачу матеріал в Супрязі, який може прогресувати. Це все зараз залежить від нього. У нього є перспективи, щоб вирости в хорошого футболіста. Він грає в топ-команді, прогресує як молодий футболіст. Якщо він зараз не зупиниться, буде йти далі - у нього є хороший шанс", - сказав Шевченко.