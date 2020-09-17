Десна підписала вихованця Динамо

Із серпня гравець перебував на перегляді у Десні

Джерело - Чемпіон.

Український правий захисник Павло Полегенько став гравцем Десни.

Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу

Футболіст вже включений до заявки клубу на поточний сезон.

Полегенько — вихованець київського Динамо. З 2016-го по 2018-й роки Полегенько виступав за Зірку, з 2018-го по літо 2020 року його контракт належав Маріуполю.

Минулого сезону він зіграв за Маруполь 22 матчі у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, бельгійський клуб хоче підписати нападника Десни.