Хачеріді: З Хацкевичем не склалися стосунки

Український захисник Динамо Брест Євген Хачеріді назвав найулюбленіших тренерів, з якими він працював.

Про це розповів сам футболіст.

"Хтось із тренерів вмів знайти підхід? З Газзаєвим у мене все відмінно було. З Ребровим ... Траплялися дрібні розбіжності, але тільки через мій характер. Із Сьоміним все добре було. З Блохіним - складніше. Знову-таки через мого характеру.

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А з ким не склалися стосунки зовсім? З Хацкевичем", - відзначив Хачеріді.