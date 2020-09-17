Хачеріді: Спокійно міг би грати у київському Динамо

Євген Хачеріді, який зараз виступає за брестське Динамо, хотів би грати за київський однойменний клуб.

Про це заявив сам захисник.

"Сильно сумую за Динамо? Чесно? Дуже сильно! Багато згадую. Хороші часи були. Навіть в погані роки з Блохіним. Коли є час - дивлюся матчі!

Чи зміг б грати зараз в основі? Легко! За умови, що пройшов би збори і набрав фізики. Є внутрішнє відчуття, що спокійно міг би грати в Динамо", - сказав Хачеріді.