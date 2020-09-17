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Хачеріді: Спокійно міг би грати у київському Динамо

Сьогодні 10:39 445 0
Колишній захисник українського клубу сумує за рідною командою
Хачеріді: Спокійно міг би грати у київському Динамо
#Динамо, #Хачеріді

Джерело - Чемпіон.

Євген Хачеріді, який зараз виступає за брестське Динамо, хотів би грати за київський однойменний клуб.

Про це заявив сам захисник.

"Сильно сумую за Динамо? Чесно? Дуже сильно! Багато згадую. Хороші часи були. Навіть в погані роки з Блохіним. Коли є час - дивлюся матчі!

Чи зміг б грати зараз в основі? Легко! За умови, що пройшов би збори і набрав фізики. Є внутрішнє відчуття, що спокійно міг би грати в Динамо", - сказав Хачеріді.

Нагадаємо, Хачеріді пішов з київського Динамо влітку 2018 року. Всього у складі столичного клубу провів 237 матчів, забив 8 голів і зробив 2 асисти.

Раніше, Динамо готує офіційну пропозицію по Карраскалю.

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