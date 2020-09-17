Луческу хотів підписати Селезньова у Динамо

Форвард Колоса Євген Селезньов міг перейти у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи справді міг приєднатись до Динамо? Так. Чому не вийшло? Ну навіщо зараз піднімати таку тему – чому цього не відбулося? Ну не відбулося. Ми зараз сидимо, я – гравець Колоса. Навіщо згадувати, що мене там колись хотіли італійські команди з Ліги Європи? Є так як є.

Актуально: Костишин: Селезньов поліз в загальну групу і знову травмувався

Давайте візьмемо, що сьогодні і зараз. Ми ось з Містером зустрілися. Я безмежно щасливий, що він ще пам'ятає такого футболіста, як Селезньов. Він дійсно дуже хороша людина і божевільний тренер", – відзначив Селезньов.