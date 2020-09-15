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Ліверпуль влітку побореться за Мбаппе

Вчора 23:40 568 0
Інформація про те, що француз хоче залишити ПСЖ, підігріває інтерес топ-клубів
Ліверпуль влітку побореться за Мбаппе
#Мбаппе, #Ліверпуль

Джерело - UA-футбол.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе по закінченню сезону може перейти в Ліверпуль.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Форвард вже заявив керівництву клубу про бажання покинути команду влітку 2021 року.

При цьому, щоб підписати француза, англійському клубу доведеться продати когось із атакуючої трійки Фірміно-Салах-Мане. Ліверпуль готовий розглянути пропозиції щодо цих форвардів.

Якщо Мбаппе не продовжить контракт з ПСЖ, то англійці будуть розглядати його як основного кандидата, а в якості альтернативного варіанта розглядається гравець дортмундської Боруссії Джейдон Санчо.

Також повідомляється, що Мбаппе цікавий багатьом ТОП-клубам Європи, в тому числі Реалу, Барселоні, Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що контракт гравця з клубом діє до літа 2022 року. У минулому сезоні 21-річний Мбаппе у 20 матчах чемпіонату Франції забив 18 голів і віддав 5 асистів.

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