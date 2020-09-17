Джерело - УАФ.
ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України займає 24 місце.
Про це повідомляє УАФ.
Команда Андрія Шевченка втрималася на 24-й позиції, попри поразку від Іспанії у Лізі націй 0:4. Також у вересні українці переграли Швейцарію – 2:1.
Лідерство у рейтингу ФІФА утримує Бельгія, одразу за якою йдуть Франція, Бразилія, Англія та Португалія.
Рейтинг ФІФА на 17 вересня
1. Бельгія — 1773
2. Франція — 1744
3. Бразилія — 1712
4. Англія — 1664
5. Португалія — 1653
6. Уругвай — 1645
7. Іспанія — 1642
8. Хорватія — 1628
9. Аргентина — 1623
10. Колумбія — 1622
…
24. Україна — 1539
Нагадаємо, ФІФА дозволила клубам не відпускати футболістів у збірні.