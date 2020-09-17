Збірна України займає 24-е місце

Джерело - УАФ.

ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України займає 24 місце.

Про це повідомляє УАФ.

Команда Андрія Шевченка втрималася на 24-й позиції, попри поразку від Іспанії у Лізі націй 0:4. Також у вересні українці переграли Швейцарію – 2:1.

Лідерство у рейтингу ФІФА утримує Бельгія, одразу за якою йдуть Франція, Бразилія, Англія та Португалія.

Рейтинг ФІФА на 17 вересня

1. Бельгія — 1773

2. Франція — 1744

3. Бразилія — 1712

4. Англія — 1664

5. Португалія — 1653

6. Уругвай — 1645

7. Іспанія — 1642

8. Хорватія — 1628

9. Аргентина — 1623

10. Колумбія — 1622

…

24. Україна — 1539

Нагадаємо, ФІФА дозволила клубам не відпускати футболістів у збірні.