ФІФА дозволила клубам не відпускати футболістів у збірні

ФІФА встановила нові тимчасові правила

Рада ФІФА тимчасово встановив нові правила від'їзду футболістів в національні команди.

Про це повідомила пресслужба організації.

Нові правила були прийняті з міркувань безпеки на тлі пандемії коронавірусу.

Тепер клуби мають право не відпускати футболістів до збірних, якщо:

встановлений обов'язковий карантин від п'яти днів при прибутті на місце базування клубу або збірної;

в країні існують обмеження на в'їзд і виїзд;

футболістам не були надані виключення з боку влади щодо вищевказаних ситуацій.

Відомо, що правила будуть діяти з 31 серпня по 8 вересня для матчів чоловічих збірних, і з 14 по 22 вересня - для жіночих.

Нагадаємо, проти президента ФІФА відкрили кримінальну справу.