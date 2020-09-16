ВПК-Агро вибив Кремінь з Кубка України

Переможець матчу визначився у серії пенальті

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону 2020/2021 років з футболу ВПК-Агро зустрічався з Кременем.

Кремінь після першого тайму вів у рахунку 2:0., але не втримав перевагу. Господарі відігралися, а у серії пенальті вирвали перемогу.

Кубок України

Другий попередній етап, 16 вересня

ВПК-Агро (Шевченківка) - Кремінь (Кременчук) 2:2 (0:2) (пен. 4:2)

Голи: 0:1 - 9 Островський, 0:2 - 43 Куліш, 1:2 Білий (пен), 2:2 - 87 Тищенко

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