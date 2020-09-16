Кривбас знищив Таврію, Миколаїв здолав Чорноморець. Результати матчів Кубка України

Джерело - Чемпіон.
На стадії другого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону 2020/2021 років з футболу відбулися три матчів.
Кубок України
Другий попередній етап, 16 вересня
Кривбас (Кривий Ріг) - Таврія (Сімферополь) 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Черній, 2:0 - 20 Черній, 3:0 - 71 Черній, 4:0 - 87 П'ятов, 4:1 - 90+2 Соколан
ФК Ужгород - Агробізнес (Волочиськ) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 10 Когут М.
Миколаїв - Чорноморець (Одеса) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 43 Яворський
Нагадаємо, визначилась дата жеребкування 1/16 Кубка України.