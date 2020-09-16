Суркіс хоче повернути Драговича до Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Захисник Баєра Александар Драгович може перейти до київського Динамо.
Про це повідомляє Peter Linden Live.
Ігор Суркіс працює над переходом Драговича в останні кілька тижнів. Він хоче побудувати навколо австрійця нову команду.
Для переходу в Динамо Драговичу залишилося тільки погодитися на нього. Киян влаштують трансферні вимоги Баєра.
Повідомляється, що рішення про повернення в Україну може стати важким для захисника з особистих причин.
Драгович виступав за Динамо з 2013 по 2016 рік, звідки і перейшов в Баєр.
У сезоні 2019/20 австрієць провів за німецьку команду 15 матчів у Бундеслізі.
Раніше, турецький клуб хоче купити у Динамо Дуелунда.