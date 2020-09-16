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Суркіс хоче повернути Драговича до Динамо

Сьогодні 20:39 1308 0
Футболіст виступав за Динамо з 2013 по 2016 рік
Суркіс хоче повернути Драговича до Динамо
#Драгович, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Захисник Баєра Александар Драгович може перейти до київського Динамо.

Про це повідомляє Peter Linden Live.

Ігор Суркіс працює над переходом Драговича в останні кілька тижнів. Він хоче побудувати навколо австрійця нову команду.

Для переходу в Динамо Драговичу залишилося тільки погодитися на нього. Киян влаштують трансферні вимоги Баєра.

Повідомляється, що рішення про повернення в Україну може стати важким для захисника з особистих причин.

Драгович виступав за Динамо з 2013 по 2016 рік, звідки і перейшов в Баєр.

У сезоні 2019/20 австрієць провів за німецьку команду 15 матчів у Бундеслізі.

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