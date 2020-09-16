Турецький клуб хоче купити у Динамо Дуелунда

Данський півзахисник може продовжити кар'єру в Туреччині

Турецький Різеспор зацікавлений в підписанні півзахисника Динамо Міккеля Дуелунда.

Про це повідомляє takagazete.com.tr.

Кандидатура датського хавбека вже узгоджена з головним тренером команди Степаном Томасом.

Найближчим часом Різеспор зробить офіційну пропозицію Динамо. Турецькі ЗМІ очікують, що Різеспор запропонує за гравця 2 мільйони євро.

У нинішньому сезоні Дуелунд не має місця в складі Динамо, і провів на полі всього 7 хвилин в офіційних матчах у поточному сезоні. Влітку 2018 року Динамо віддало Мідтьюлланду за Дуелунда 4 мільйони євро.

Нині за Різеспор виступає ексгравець Динамо Микола Морозюк. У другій половині минулого сезону за клуб на правах оренди також виступали Денис Гармаш і Андрій Борячук.

Нагадаємо, Динамо переграло АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.