 Турецький клуб хоче купити у Динамо Дуелунда | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ференцварош - Динамо Загреб: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 19:25 1049
Аріс - Колос: онлайн трансляція
Сьогодні 20:03 159
Ястремська перемогла Анісімову на турнірі WTA в Італії
Сьогодні 18:39 385
Турецький клуб хоче купити у Динамо Дуелунда
Сьогодні 18:27 365
Ткачук здобула бронзову нагороду на турнірі у Швейцарії
Сьогодні 17:40 200
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Сьогодні 14:28 12407
Мораес – найкращий гравець Шахтаря у сезоні 2019/20
Сьогодні 12:12 400
Левченко виграла турнір у Хорватії
Сьогодні 10:34 2078
Шапаренко – найкращий гравець матчу з АЗ
Сьогодні 09:44 1128
Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 09:10 986
Блоги
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:22 549
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:52 224
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:28 12402
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:27 728
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:43 870
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:25 Футбол ТК Футбол 1/2/3 не транслюватимуть чемпіонат Німеччини 197
20:12 Футбол Російський клуб орендував півзахисника Динамо 713
20:03 Футбол Аріс - Колос: онлайн трансляція 159
20:03 Футбол Верес знищив Альянс у Кубку України 373
19:53 Футбол Оболонь програла Поліссю і вилетіла з Кубка України 376
19:47 Футбол Під час перегляду матчу Динамо - АЗ не відпускало відчуття дежавю гри киян проти Шахтаря в Суперкубку, - експерт 448
19:40 Футбол Наполі стежить за Миколенком для можливого трансферу наступного року 357
19:28 Пряма трансляція Маккабі - Динамо Брест: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE 425
19:25 Пряма трансляція Ференцварош - Динамо Загреб: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE 1049
19:25 Футбол Барселона хоче підписати захисника Аякса 401
19:22 Блог Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі 553
19:09 Футбол Нива та Вікторія вийшли до 1/16 фіналу Кубка України 496
18:54 Футбол Волинь вдома програла Прикарпаттю у Кубку України 572
18:39 Теніс Ястремська перемогла Анісімову на турнірі WTA в Італії 385
18:27 Футбол Турецький клуб хоче купити у Динамо Дуелунда 365
18:12 Футбол Ексгравець збірної Англії закликав Вест Гем продати Ярмоленка 1064
18:00 Футбол Кривбас знищив Таврію, Миколаїв здолав Чорноморець. Результати матчів Кубка України 964
17:40 Легка атлетика Ткачук здобула бронзову нагороду на турнірі у Швейцарії 200
17:25 Футбол Челсі подолав позначку у 2000 очок в АПЛ 681
17:10 Теніс Завацька перемогла Паке на турнірі у Франції 771
16:55 Футбол Каплієнко: Не розумію, як Ракіцького можна не запрошувати до збірної України 1530 4
16:52 Блог 20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд 225
16:40 Бокс Вайт: Хочу зрівняти рахунок, тому потрібно нокаутувати Повєткіна 1214
16:25 Футбол Сівасспор та Шахтар узгодили перехід Кайоде 1030
16:11 Футбол Борха Валеро повернувся до Фіорентини 897

Турецький клуб хоче купити у Динамо Дуелунда

Сьогодні 18:27 365 0
Данський півзахисник може продовжити кар'єру в Туреччині
Турецький клуб хоче купити у Динамо Дуелунда
#Дуелунд, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Турецький Різеспор зацікавлений в підписанні півзахисника Динамо Міккеля Дуелунда. 

Про це повідомляє takagazete.com.tr.

Кандидатура датського хавбека вже узгоджена з головним тренером команди Степаном Томасом.

Найближчим часом Різеспор зробить офіційну пропозицію Динамо. Турецькі ЗМІ очікують, що Різеспор запропонує за гравця 2 мільйони євро.

У нинішньому сезоні Дуелунд не має місця в складі Динамо, і провів на полі всього 7 хвилин в офіційних матчах у поточному сезоні. Влітку 2018 року Динамо віддало Мідтьюлланду за Дуелунда 4 мільйони євро.

Нині за Різеспор виступає ексгравець Динамо Микола Морозюк. У другій половині минулого сезону за клуб на правах оренди також виступали Денис Гармаш і Андрій Борячук.

Нагадаємо, Динамо переграло АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментарі ()